СКА – Гаджимагомедову, Сосулину и Пиндеру Чавеко: «Желаем отличных поединков в боксерской суперсерии Россия – Куба»

Боксеры Муслим Гаджимагомедов, Павел Сосулин и Пиндер Чавеко посетили матч КХЛ.

Они произвели символическое вбрасывание перед игрой между СКА и «Автомобилистом» (3:1).

«Мощному матчу – мощный старт.

Торжественное вбрасывание на игре с «Автомобилистом» вчера провели чемпион мира и Европы, серебряный медалист Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов, чемпион России Павел Сосулин и чемпион Кубы Пиндер Чавеко.

Зарядили на удачу нас, ну а мы желаем удачи и отличных поединков им в предстоящей боксерской суперсерии Россия – Куба. Уже в эту субботу в Петербурге!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.