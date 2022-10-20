СКА – Гаджимагомедову, Сосулину и Пиндеру Чавеко: «Желаем отличных поединков в боксерской суперсерии Россия – Куба»
Боксеры Муслим Гаджимагомедов, Павел Сосулин и Пиндер Чавеко посетили матч КХЛ.
Они произвели символическое вбрасывание перед игрой между СКА и «Автомобилистом» (3:1).
«Мощному матчу – мощный старт.
Торжественное вбрасывание на игре с «Автомобилистом» вчера провели чемпион мира и Европы, серебряный медалист Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов, чемпион России Павел Сосулин и чемпион Кубы Пиндер Чавеко.
Зарядили на удачу нас, ну а мы желаем удачи и отличных поединков им в предстоящей боксерской суперсерии Россия – Куба. Уже в эту субботу в Петербурге!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
Комментарии