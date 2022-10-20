Заварухин про 1:3 от СКА: «Не все игроки «Автомобилиста» были готовы к этому матчу и скоростям. Плохо сыграли под своими воротами»

подвел итоги матча против (1:3).

«Очень жаль, что не все игроки были готовы к этому матчу и скоростям. Чтобы обыграть такую команду, как СКА, нужно, чтобы все 22 человека были готовы к этому.

Соперники не позволили нам быстро действовать, кое-где нас накрывали. Не скажу, что перегорели, но проснулись больше к третьему периоду.

Плохо сыграли под своими воротами, два гола с пятака пропустили», – сказал главный тренер .