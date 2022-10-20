«Это русофобия. Он попал по лицу случайно, здесь 2 минуты штрафа максимум». Экс-судья Зайцев о дисквалификации Кузнецова

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Александр Зайцев считает русофобией дисквалификацию Евгения Кузнецова.

Форвард «Вашингтона» был отстранен на одну игру за удар высоко поднятой клюшкой в лицо защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза.

«Попал по лицу он ему случайно, так как тот наклонил голову.

Я думаю сыграло главную роль, что он русский. Был бы кто-то другой, не дисквалифицировали бы, а это автоматическая русофобия.

Тем более Кузнецов ничего ему не задел, здесь две минуты штрафа максимум» – сказал известный в прошлом судья. 

Кузнецов вышел из себя: врезал сопернику клюшкой по лицу – а потом еще ткнул в спину лежачего

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