«Это русофобия. Он попал по лицу случайно, здесь 2 минуты штрафа максимум». Экс-судья Зайцев о дисквалификации Кузнецова

Александр Зайцев считает русофобией дисквалификацию Евгения Кузнецова.

Форвард «Вашингтона» был отстранен на одну игру за удар высоко поднятой клюшкой в лицо защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза.

«Попал по лицу он ему случайно, так как тот наклонил голову.

Я думаю сыграло главную роль, что он русский. Был бы кто-то другой, не дисквалифицировали бы, а это автоматическая русофобия.

Тем более Кузнецов ничего ему не задел, здесь две минуты штрафа максимум» – сказал известный в прошлом судья.

Кузнецов вышел из себя: врезал сопернику клюшкой по лицу – а потом еще ткнул в спину лежачего