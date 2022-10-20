Шварц – Тарасенко перед матчем «Сиэтла» с «Сент-Луисом»: «Будь распасовщиком сегодня. Не бросай»

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Джейден Шварц попросил Владимира Тарасенко не бросать по воротам «Сиэтла».

Ранее игроки вместе выступали за «Сент-Луис».

Перед стартом матча между «Кракеном» и «Блюз» (3:4 ОТ) канадец попросил россиянина не наносить броски по воротам. 

«Будь распасовщиком сегодня. Не бросай», – сказал Шварц.

Отметим, что в итоге Тарасенко сделал 3 передачи

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