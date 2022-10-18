Кузнецов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо Берроуза
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на одну игру.
Соответствующее решение принял Департамент безопасности игроков НХЛ, рассмотрев эпизод матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Ванкувером» (6:4).
Напомним, во втором периоде форвард «Кэпиталс» получил 2 минуты штрафа за удар высоко поднятой клюшкой в лицо защитника «Кэнакс» Кайла Берроуза.
По условиям коллективного соглашения, из зарплаты игрока удержат 42 162 доллара. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.
Комментарии