Кузнецов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо Берроуза

Форвард дисквалифицирован на одну игру.

Соответствующее решение принял Департамент безопасности игроков , рассмотрев эпизод матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и (6:4).

Напомним, во втором периоде форвард «Кэпиталс» получил 2 минуты штрафа за удар высоко поднятой клюшкой в лицо защитника «Кэнакс» Кайла Берроуза.

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты игрока удержат 42 162 доллара. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.