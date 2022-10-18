Кузнецов – 10-й игрок в истории «Вашингтона», набравший 500 очков в НХЛ. Среди россиян в лиге – 23-й

– 10-й игрок , набравший 500 очков в НХЛ.

Россиянин сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (6:4).

На его счету стало 500 (153+347) очков в 603 матчах за карьеру. Он стал 10-м игроком в истории, набравшим 500+ баллов в форме «столичных».

Также в список входят Александр Овечкин (1415, продолжает карьеру), Никлас Бэкстрем (1011, продолжает карьеру), Петер Бондра (825), Майк Гартнер (789), Михал Пивонька (599), Джон Карлсон (595, продолжает карьеру), Дэйл Хантер (556), Бенгт-Оке Густафссон (554), Майк Ридли (547).

Среди российских игроков в истории НХЛ Кузнецов стал 23-м с 500+ очками.