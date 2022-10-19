Дементьев о Кубке мира: «Наши игроки в НХЛ – звезды мирового хоккея. Найдутся люди, которые будут говорить, что без России это не то соревнование»

высказался касательно участия России в Кубке мира-2024.

Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил информацию о том, что европейские федерации выступают против участия России на турнире. По словам Дэйли, лига изучает вариант с выступлением россиян на Кубке мира не под флагом России. При этом Европа выступает и против такого сценария.

– Я думаю, по мере того, как будет приближаться Кубок мира, информация по формату турнира будет меняться. Как в конце концов закончится эта эпопея, мы узнаем только тогда, когда станет известно расписание турнира.

Но в любом случае руководителям нашего хоккея нужно налаживать контакт с потенциальными хоккеистами сборной России, которые могут сыграть на Кубке мира. Проводить беседы, понять настрой и настроение ребят. Спортсмены должны быть готовы к любому турниру всегда. Поэтому я уверен, что к этому нельзя относиться спустя рукава.

– Как вы думаете, будет ли Кубок мира интересен без сборной России?

– Кубок мира будет интересен в любом случае, это серьезный турнир. Но я считаю, что найдутся люди, знающие и понимающие хоккей, которые будут говорить, что без сборной России это не то соревнование. И я с этим соглашусь.

За границей тоже есть специалисты, которые могут оценивать такую информацию объективно. Может быть, это и не будет официально сказано в прессе. Тот хоккей, которые показывают наши игроки в НХЛ, заметный и яркий. Они являются настоящими звездами мирового хоккея, – заявил хоккейный агент.