Домработница украла коллекционную шайбу Овечкина у актрисы Анны Нахапетовой («Московский комсомолец»)
Коллекционная шайба Александра Овечкина была украдена у актрисы Анны Нахапетовой.
Как сообщает «Московский комсомолец», дом Нахапетовой подвергся грабежу со стороны домработницы.
Актриса стала замечать, что из дома пропадают личные вещи и обратилась в полицию.
Выяснилось, что злоумышленница выставила часть похищенных вещей на продажу. Она привязала аккаунт на сайте объявлений к своему номеру телефона.
Домработница призналась в шести случаях воровства. Среди похищенных вещей оказались сумка Gucci и коллекционная хоккейная шайба Овечкина.
Анна Нахапетова – сестра жены хоккеиста Анастасии Шубской.
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