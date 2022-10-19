Домработница украла коллекционную шайбу Овечкина у актрисы Анны Нахапетовой («Московский комсомолец»)

Коллекционная шайба была украдена у актрисы Анны Нахапетовой.

Как сообщает «Московский комсомолец», дом Нахапетовой подвергся грабежу со стороны домработницы.

Актриса стала замечать, что из дома пропадают личные вещи и обратилась в полицию.

Выяснилось, что злоумышленница выставила часть похищенных вещей на продажу. Она привязала аккаунт на сайте объявлений к своему номеру телефона.

Домработница призналась в шести случаях воровства. Среди похищенных вещей оказались сумка Gucci и коллекционная хоккейная шайба Овечкина.

Анна Нахапетова – сестра жены хоккеиста Анастасии Шубской.