Вайсфельд об «Ак Барсе»: «В игре с «Трактором» была невероятная безнадежность. Даже не представляю, как из этой ситуации выползать»

высказался о ситуации в «Ак Барсе».

В матче с «Трактором» (2:5) команда потерпела шестое поражение подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах КХЛ.

– Что, по-вашему, происходит с «Ак Барсом»?

– Честно говоря, мне это непонятно. Причем непонятно было с самого начала, когда они только комплектовались. Сама стратегия клуба в этому году вызывает вопросы. Может, у них есть какой‑то долгосрочный план, но пока его не видно.

– Как выбираться из этой ямы?

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть внутри. Мне сложно сказать, что происходит. Они набрали дорогостоящих игроков, пригласили Олега Знарка. К нему я, к слову, очень хорошо по‑человечески отношусь, хотя в последние годы успехов у него особо не было. тоже провел не лучший сезон в НХЛ…

Почему Шипачев так сильно сдал – это вообще необъяснимо. «Ак Барс» всегда был закрытой командой, не фигурировал ни в каких скандалах, избегал различных объяснений. Поэтому то, что они делают, известно только им. Мне очень интересно, чем это закончится.

Туров 5-6 назад я думал, что все наладится. Но в последней игре с «Трактором» была просто невероятная безнадежность… Теперь я даже не представляю, как из этой ситуации выползать.

– Тем не менее Знарку вроде бы доверяют…

– А вы хоть раз видели, чтобы кто‑то вышел и сказал, что не доверяет своему тренеру? К тому же не припомню, чтобы в Казани в принципе когда‑нибудь снимали тренера в середине сезона. Что они могут сказать? Шесть матчей проиграли – надо же как‑то дух поддержать!

– И, судя по всему, дело не только в Знарке.

– Да сто процентов нет! Просто принцип комплектования, с моей точки зрения, был более чем сомнительный. Скажем, Радулов времен «Салавата Юлаева» и ЦСКА – это игрок, который мог решать исходы матчей. Но сейчас все иначе. Понимали ли в «Ак Барсе» это, когда подписывали его? Или у них в голове была просто картинка из прошлого?

Набирать ветеранов вообще опасно – не угадаешь, когда у них наступит спад. А он обычно наступает очень резко, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .