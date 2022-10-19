Сафонов о матче с «Металлургом»: «Ак Барсу» нужна победа. Надо во всем добавить, и придет успех»
Илья Сафонов высказался в преддверии матча против «Металлурга».
Игра состоится сегодня, 19 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
– Что нужно сделать для успеха команды?
– Здесь только одно: нам нужна победа, надо во всем добавить, и придет успех.
– Какие для этого есть секреты?
– Завестись, забросить больше, чем соперник, и победить в матче.
– Не тяжело привыкать к новым партнерам по звену?
– Тренеры ищут лучшие сочетания. У нас у всех одинаковые задания, задачи, по которым мы играем. Все это делается только на пользу, – сказал нападающий «Ак Барса».
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