Сафонов о матче с «Металлургом»: «Ак Барсу» нужна победа. Надо во всем добавить, и придет успех»

высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 19 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Что нужно сделать для успеха команды?

– Здесь только одно: нам нужна победа, надо во всем добавить, и придет успех.

– Какие для этого есть секреты?

– Завестись, забросить больше, чем соперник, и победить в матче.

– Не тяжело привыкать к новым партнерам по звену?

– Тренеры ищут лучшие сочетания. У нас у всех одинаковые задания, задачи, по которым мы играем. Все это делается только на пользу, – сказал нападающий «Ак Барса».

«Ак Барс» катится в пропасть: только 1 победа в октябре, забивает мало, лидеры не тянут