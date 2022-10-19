«Ак Барс» не собирается увольнять Знарка: «Даже мыслей таких нет»
Генменеджер «Ак Барса» заявил, что клуб не собирается увольнять Олега Знарка.
Клуб выдал антирекордную 6-матчевую серию поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ. Сейчас казанцы занимают 6-е место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 18 матчах.
«Даже мыслей таких нет. Мы полностью поддерживаем наш тренерский штаб», – сказал Марат Валиуллин.
Сегодня «Ак Барс» проведет очередной матч – дома с «Металлургом».
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