«Ак Барс» не собирается увольнять Знарка: «Даже мыслей таких нет»

Теги Ак Барс Олег Знарок Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» заявил, что клуб не собирается увольнять Олега Знарка

Клуб выдал антирекордную 6-матчевую серию поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ. Сейчас казанцы занимают 6-е место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 18 матчах. 

«Даже мыслей таких нет. Мы полностью поддерживаем наш тренерский штаб», – сказал Марат Валиуллин.

Сегодня «Ак Барс» проведет очередной матч – дома с «Металлургом». 

«Ак Барс» катится в пропасть: только 1 победа в октябре, забивает мало, лидеры не тянут

 

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