Буцаев о матчах с «Адмиралом»: «Никто не хочет раздавать очки просто так, поэтому каждая игра идет от ножа»

подвел итоги матча с «Адмиралом» (2:3 Б).

«Хорошая игра с хорошим темпом. С таким количеством удалений у соперника должны были делать игру во втором периоде, выжимать больше. Почему не получилось? Где-то мастерства не хватило, где-то самоотверженная игра соперника помешала. Здесь одного секрета не бывает.

Соперника с победой. На буллитах у нас были свои недочеты. Почему игры «Витязя» и такие плотные? Никто не хочет раздавать очки просто так, поэтому каждая игра идет от ножа. Обе команды играли хорошо», – сказал главный тренер .