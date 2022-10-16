Станислав Яровой: «У Лихачева хороший бросок, он уверенно проявляет себя. Здорово, что в КХЛ сейчас есть молодые игроки, есть к чему тянуться»

поделился впечатлениями от игры в .

– Последние две недели выдались запоминающимися: дебют в КХЛ, победный буллит, первый гол. Как оцените свою игру на новом уровне?

– Дебютные игры вышли хорошими, но это мои первые шаги в КХЛ, надо добавлять в скорости и мышлении. Буду стараться улучшать свою игру. Если бы я не прошел предсезонку с первой командой, было бы намного тяжелее стартовать. Тренерский штаб следил за мной на сборах, я себя проявил – дали шанс.

В команде КХЛ совершенно другие физические нагрузки, но я хорошо с ними справлялся на сборах, слабину не давал. Понимал, что, если дадут шанс – надо доказывать.

– Есть элемент, который пока дается с трудом?

– В КХЛ все быстрее: и мышление, и скорость. И силовые приемы здесь мощнее проводят. Надо быть ко всему готовым, настраивать голову. В обороне мне еще тяжеловато, стараюсь это исправлять. Тренерский штаб подсказывает, я прислушиваюсь.

– Дебютный гол в КХЛ – самый яркий момент сезона?

– Победный буллит был для меня ярче, потому что благодаря ему мы выиграли, а пятая шайба со «Спартаком» просто увеличила счет. Я даже не радовался особо, вроде КХЛ, первый гол, а встретил его без эмоций. Буллит лично для меня был важнее, мы вырвали победу, вся команда поздравила.

– Ваш первый матч в КХЛ был против , в котором играет MVP МХЛ Ярослав Лихачев. Приятно видеть на льду хоккеистов, которые недавно играли на молодежном уровне?

– Конечно, это очень здорово. Смотрел голы Лихачева – у него очень хороший бросок, он уверенно себя проявляет на льду, не выпадает, успешно решает игровые моменты. Здорово, что в КХЛ сейчас есть молодые игроки, есть к чему тянуться, – сказал нападающий .