Тамбиев о КХЛ: «Каждая игра непредсказуемая. Ровный чемпионат, в котором и фаворитам тяжело побеждать»

прокомментировал победу в матче против «Витязя» (3:2 Б).

«Сложный матч. Два периода сценарий игры складывался не в нашу пользу. Но ребята молодцы. В третьем периоде переломили, проявили характер, силу воли и смогли дожать. Молодцы!

В буллитной серии мы были удачливее и точнее. Двигаемся дальше. Чем-то матчи с в этом сезоне были похожи, но хоккей – это стихия, тут не предугадаешь. Тем более сейчас нет времени оглядываться, игры идут одна за одной!

Каждая игра в непредсказуемая. Что на Западе, что на Востоке сейчас каждый каждого обыгрывает, ровный чемпионат, в котором и фаворитам тяжело побеждать. Боремся!» – сказал главный тренер .