Павел Зубов о неудачах «Ак Барса»: «Команда смотрится вяло. Шипачева в Челябинске вообще не было видно, у Радулова энергию забирают разговоры с судьями»

высказался об антирекордной серии поражений .

Клуб проиграл 6 подряд матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, что стало худшим результатом в ее истории.

«Со стороны команда смотрится вяло. «Ак Барс» уступает в движении на фоне соперников в первом периоде. Пока просматривается один вариант – второй период, когда есть мастерство и ближняя лавка, позволяющая закрыть соперника в зоне. В третьем периоде команда добавляет в связи с тем, что проигрывает – соперник начинает сушить игру.

«Ак Барс», наоборот, начинает тратить много сил на преодоление этой обороны. А в таком напряженном графике это сказывается на физическом состоянии команды. Плюс негативный эмоциональный фон после поражения сил не добавляет.

Матч в Челябинске команда начала в откат с целью сохраниться в третьей игре на выезде, но получили по итогу 3:18 по броскам и вчистую проигранный первый период. План не сработал, потому что получили много удалений. Во втором периоде ближняя лавка помогла, но когда «Трактор» довел дело до комфортного счета, он свернулся.

И то, что «Ак Барс» находился в чужой зоне больше – это уже ни о чем не говорит. Любая команда, играющая против Казани, имея комфортное преимущество, не будет лететь сломя голову вперед, а будет просто ждать удобных моментов, когда уколоть.

Отрицательный показатель полезности лидеров? Конечно, это важно, вам дают много игрового времени, вы выходите в большинстве, где можно нивелировать свой «минус», но этого нет, так как нет реализации.

В большинстве, понятно, «плюс-минус» не считается, но если ты там забиваешь 10 голов и отдаешь 10 передач, то это плюс 20 очков команде, то это другая ситуация в турнирной таблице и другая эмоциональная составляющая в коллективе.

Лидеры? Шипачева в Челябинске вообще не было видно. У Радулова много энергии забирают разговоры с судьями», – сказал бывший тренер казанцев.