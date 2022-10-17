Леонид Вайсфельд: «У «Ак Барса» безвольная игра. 5 туров назад предположил бы, что они выкарабкаются, но сейчас все не так очевидно»

не уверен, что сможет исправить ситуацию в «Ак Барсе».

Казанская команда на данный момент проиграла рекордные шесть матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Если честно, мне самому очень любопытно, что там с самого начала происходит, у меня это вызывало удивление. Я не считаю, что в Казани прямо допущены какие-то ошибки.

В прямом смысле – именно удивление. Достаточно взять и посмотреть, кто лучшие игроки команды. Гипотетически это Шипачев, Радулов и далее по списку.

Когда в «Ак Барсе» приглашали Радулова, в клубе понимали, в каком он сейчас состоянии? Или в голове была картинка Александра образца «Салавата Юлаева» и ЦСКА?

К Олегу Знарку я отношусь с большим уважением, но у меня тоже есть сомнения. Я не говорю, что его приглашение – это неправильно, может, все наладят и все получится. Но сейчас смотрю их матчи, и там безвольная игра. Игра с «Трактором» была просто невероятная.

Удастся ли Знарку реанимировать коллектив или нет? Большие сомнения на сей счет. Туров пять назад я бы предположил, что казанцы выкарабкаются, а сейчас все не так очевидно», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

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