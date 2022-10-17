Леонид Вайсфельд: «У «Ак Барса» безвольная игра. 5 туров назад предположил бы, что они выкарабкаются, но сейчас все не так очевидно»

Теги Ак Барс Леонид Вайсфельд Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд не уверен, что Олег Знарок сможет исправить ситуацию в «Ак Барсе».

Казанская команда на данный момент проиграла рекордные шесть матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Если честно, мне самому очень любопытно, что там с самого начала происходит, у меня это вызывало удивление. Я не считаю, что в Казани прямо допущены какие-то ошибки.

В прямом смысле – именно удивление. Достаточно взять и посмотреть, кто лучшие игроки команды. Гипотетически это Шипачев, Радулов и далее по списку.

Когда в «Ак Барсе» приглашали Радулова, в клубе понимали, в каком он сейчас состоянии? Или в голове была картинка Александра образца «Салавата Юлаева» и ЦСКА?

К Олегу Знарку я отношусь с большим уважением, но у меня тоже есть сомнения. Я не говорю, что его приглашение – это неправильно, может, все наладят и все получится. Но сейчас смотрю их матчи, и там безвольная игра. Игра с «Трактором» была просто невероятная.

Удастся ли Знарку реанимировать коллектив или нет? Большие сомнения на сей счет. Туров пять назад я бы предположил, что казанцы выкарабкаются, а сейчас все не так очевидно», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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