Крикунов об «Ак Барсе»: «Где-то промахнулись с подготовкой, возможно. Такой спад не длится больше 6-7 игр, дальше команда пойдет вперед»

Теги Ак Барс Владимир Крикунов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал серию поражений «Ак Барса».

Казанская команда на данный момент проиграла рекордные шесть матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

«У всех команд бывает такой спад. От этого никто не застрахован.

Возможно, где-то промахнулись с подготовкой. В моей тренерской практике было такое, и не раз. Такой спад не длится больше шести-семи игр. Дальше команда пойдет вперед. По составу у «Ак Барса» все в порядке.

Времени на создание команды у Олега Знарка было не так много. Мне не понятно, почему Вадим Шипачев не создаст свою тройку.

Он сам много делает, чтобы тройка играла, но сейчас почему-то не получается», – сказал бывший главный тренер казанского клуба.

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