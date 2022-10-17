Крикунов об «Ак Барсе»: «Где-то промахнулись с подготовкой, возможно. Такой спад не длится больше 6-7 игр, дальше команда пойдет вперед»
Владимир Крикунов прокомментировал серию поражений «Ак Барса».
Казанская команда на данный момент проиграла рекордные шесть матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
«У всех команд бывает такой спад. От этого никто не застрахован.
Возможно, где-то промахнулись с подготовкой. В моей тренерской практике было такое, и не раз. Такой спад не длится больше шести-семи игр. Дальше команда пойдет вперед. По составу у «Ак Барса» все в порядке.
Времени на создание команды у Олега Знарка было не так много. Мне не понятно, почему Вадим Шипачев не создаст свою тройку.
Он сам много делает, чтобы тройка играла, но сейчас почему-то не получается», – сказал бывший главный тренер казанского клуба.
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