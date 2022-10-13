Александр Пашков: «Радулов в Казани угасает с каждым матчем. Он и в НХЛ выглядел тяжело в прошлом сезоне»

поделился мыслями об игре лидеров .

– Узнаете лидеров «Ак Барса»?

– Для меня они главная загадка. Совсем недавно – пару лет назад – Шипачев был лучшим хоккеистом и с «Динамо» чуть ли не в одиночку обыгрывал в плей-офф «Спартак» Олега Знарка. Не думаю, что за эти месяцы лучший центрфорвард страны так постарел. Тем не менее динамовского Шипачева в «Ак Барсе» мы не видим.

– Что скажете о других лидерах?

– Та же ситуация с защитником Войновым. Еще полгода назад в бело-голубой форме в КХЛ он просто доминировал. А тут в Казани – вполне рядовая игра.

Все то же самое и с другими бывшими динамовцами. Кагарлицкий старается, но результата нет, Галиев вообще пропал. Удивительно.

– Что с Радуловым?

– Еще одна загадка. Мне всегда нравился этот форвард, таких ярких индивидуалистов в нашем хоккее совсем немного. Но и он в Казани с каждым матчем угасает. Кстати, и в НХЛ в прошлом сезоне он выглядел тяжело, это тревожный сигнал для любого ветерана.

– Может, команда не готова функционально?

– Со стороны очень трудно понять, какая там проблема – функциональная или эмоциональная. Также не готов сказать, не хотят звезды Казани играть – или не могут. Но вопросов много, – сказал олимпийский чемпион.