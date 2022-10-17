Агент Дементьев: «СКА и «Торпедо» играют неординарно. Форма питерского клуба – приятная неожиданность, селекция приносит плоды»
Агент Алексей Дементьев назвал клубы КХЛ, демонстрирующие неординарную игру.
– Алексей, нестабильность, которая сейчас присуща всем клубам КХЛ, кроме СКА, с чем связана?
– Данный сезон уникален тем, что в чемпионате 68 матчей. Поэтому, зная такое расписание, каждый тренер по-своему готовил игроков к сезону. Когда, в какой момент команда должна показать максимальный результат, каждый наставник решает сам.
Можно показать пиковую игру во время регулярки и проиграть в первом же раунде плей-офф. А именно там определяется чемпион.
– Стала ли такая уверенная игра СКА на старте для вас сюрпризом?
– Двоякое чувство. С одной стороны – все закономерно, с другой – приятная неожиданность, что команда находится в такой форме. Селекция, которой занимался питерский клуб в последние годы, приносит плоды. Собрали игроков, они много забивают, команда омолодилась. Два коллектива в лиге, которые сейчас показывают неординарный хоккей, это СКА и «Торпедо».
– Но состав СКА был все последние годы сильный. Может, просто конкуренты упали уровнем?
– Управление командой и коллективом – сложный процесс. В карьере любого хоккеиста существуют три этапа: предпиковый, пиковый и постпиковый. На лед в составе СКА сейчас выходят те игроки, кто достиг своего апогея, и те, которые к нему стремятся. Это как раз и помогает армейцам добиваться нынешнего результата.
– Но означает ли такая гегемония в начале сезона, что и в оставшейся его части для армейцев все будет складываться так гладко?
– Это самый главный и интригующий вопрос. Силы людей, как физические, так и моральные, небезграничны. И усталость может наступить в любой момент.
Надеюсь, что тренерский штаб обладает достаточно длинной скамейкой и мудростью, позволяющей проводить правильную ротацию. Ведь с учетом плей-офф получается почти под сто матчей в сезоне. И надо весь этот отрезок пройти без серьезных спадов.
Тут возникают особые требования к физической форме игроков и моральному климату в коллективе, – сказал Дементьев.
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