Агент Дементьев: «Мимо молодого Капризова прошли все агенты и скауты. На Шестеркина не рассчитывали. В КХЛ не хватает людей, умеющих различать таланты»

Агент Алексей Дементьев раскритиковал работу скаутов .

– Самое легкое – сказать: игроков нет, рынок скудный. Дело в другом: просто у нас дефицит квалифицированных скаутов, или у них не хватает таланта определить мастерство хоккеис­тов.

При комплектовании команд клубы живут измерениями старого, а не нового. Надо приглашать тех, кто рвется показаться себя, бьется и в рот смотрит тренерам.

– Можно ли сказать, что из-за уменьшения количества легионеров получили шанс игроки, которые до этого находились на втором плане? Можно привести пример того же Хайруллина.

– Опять же, у нас достаточное количество мастеровитых игроков, которые могут делать результат своих команд. Вот сейчас в связи с уходом Хайруллина приобрел у «Лады» Белозерова и Чивилева. Чивилев – это следующий Шипачев, но сколько лет его не замечали, хотя он относится к дефицитной категории центрфорвардов, пока в самом соку и еще будет расти и развиваться.

Вратарь Вячеслав Пекса из системы , которого сейчас вызывают в олимпийскую сборную, три года никому был не нужен, ему вообще не давали провести ни одного матча в воротах.

– Наверное, таких примеров много.

– Более того скажу: когда Капризов был молодой, мимо него прошли все агенты и скауты клубов КХЛ. На Шестеркина не рассчитывали…

Не хватает людей, которые умеют различать таланты. Надо отдать должное тем скау­там, тогда они назывались селекционерами, которые работали в СССР. Тот же Борис Шагас привез в ЦСКА всех великих звезд из провинции – от Макарова до Федорова.

У нас же часто смотрят на паспорт, а не на мастерство хоккеиста. Поэтому сначала он молодой, а потом сразу старый, так и не получивший шанса себя проявить. Скаутинг и доверие – это самые важные моменты, – заявил Дементьев.