Дементьев о Ротенберге: «Серьезный тренер, не вижу провалов. У него интересные пресс-конференции»

Агент Алексей Дементьев оценил работу во главе СКА.

– В конце прошлого сезона мы говорили, что об уровне Ротенберга как тренера можно будет говорить после летних сборов.

– То, что мы наблюдаем сейчас, говорит о том, что это серьезный тренер, который достаточно умело ведет работу со своей командой. По крайней мере, я не вижу провалов.

У него очень интересные пресс-конференции, затрагивающие интересные моменты в подготовке, разборе матчей, тактике. Хорошо, что у нас появляются в лиге новые имена в тренерском цеху.

Две команды, которые меня радуют своей игрой в этом сезоне, это и , – сказал Дементьев.