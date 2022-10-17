Дементьев о Ротенберге: «Серьезный тренер, не вижу провалов. У него интересные пресс-конференции»
Агент Алексей Дементьев оценил работу Романа Ротенберга во главе СКА.
– В конце прошлого сезона мы говорили, что об уровне Ротенберга как тренера можно будет говорить после летних сборов.
– То, что мы наблюдаем сейчас, говорит о том, что это серьезный тренер, который достаточно умело ведет работу со своей командой. По крайней мере, я не вижу провалов.
У него очень интересные пресс-конференции, затрагивающие интересные моменты в подготовке, разборе матчей, тактике. Хорошо, что у нас появляются в лиге новые имена в тренерском цеху.
Две команды, которые меня радуют своей игрой в этом сезоне, это СКА и «Торпедо», – сказал Дементьев.
Комментарии