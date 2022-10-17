Бертуцци выбыл на 4-6 недель из-за травмы верхней части тела. Врана не сыграет с «Лос-Анджелесом» по личным причинам

Два нападающих «Детройта» пропустят матч с в .

получил травму верхней части тела. Ожидается, что он пропустит от четырех до шести недель.

В прошлом сезоне канадец набрал 62 (30+32) очка за 68 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

18 октября не сможет сыграть и . Причиной пропуска чехом матча называются личные причины.

За 26 игр в минувшем сезоне форвард набрал 19 (13+6) результативных баллов. Детально его показатели можно изучить тут.