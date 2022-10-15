Хуссо – 2-й вратарь в истории «Детройта» с шатаутом в дебютном матче за клуб. Первый случай был в 1953 году

– 2-й вратарь в истории «Детройта», сделавший шатаут в дебютном матче за клуб.

27-летний финн отразил все 29 бросков в игре регулярного чемпионата .

Это всего второй случай в истории «Ред Уингс», когда вратарь начинает в команде с матча на ноль. Первым был Дэйв Гатерум в 1953 году.

Хуссо перешел в из «Сент-Луиса» в июле в результате обмена и подписал с клубом контракт на 3 года с кэпхитом 4,75 миллиона долларов.