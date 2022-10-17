Защитник «Адмирала» Шулак: «Финская лига была моложе КХЛ. Сейчас там стало больше опытных игроков из европейских лиг»

Защитник «Адмирала» сравнил и чемпионат Финляндии.

«В позапрошлом сезоне я выступал за «Кярпят», и мы играли в очень оборонительном стиле — мне это совсем не нравилось. Но в целом команды не играли в настолько оборонительный хоккей, как это делают некоторые сейчас. Было много довольно атакующей игры, форчекинг, хорошее катание.

Что касается лиги в целом, то она, на мой взгляд, была моложе КХЛ. Но сейчас туда стало ехать больше хоккеистов, которые раньше играли в КХЛ и других европейских лигах. У них достаточно опыта, и, я думаю, финский чемпионат может вырасти по уровню хоккея», — сказал чех.