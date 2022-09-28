Крикунов о финнах и КХЛ: «Послушный народ, американцы сказали, что не надо там играть, вот и все. А своим разрешают»

Теги Владимир Крикунов Сборная Финляндии по хоккею чемпионат Финляндии КХЛ Политика Хоккей

Владимир Крикунов высказался о рекомендациях финским хоккеистам не играть в России. 

Ранее директор финской Ассоциации игроков высказался против выступления хоккеистов в КХЛ.

«Я думаю, финские хоккеисты больше потеряют, если не приедут. Уровень финской лиги не такой высокий, за границу не так много народу у них уезжает, поэтому они потеряют больше, чем наша лига.

У нас все играют: шведы, американцы, канадцы, чехи, словаки, ну заменят их другими игроками. Проблема у них, а не у нас.

Финны – послушный народ, американцы сказали, что не надо вашим игрокам там играть, вот и все. А своим разрешают», – сказал заслуженный тренер России. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные