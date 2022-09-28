Сушинский о финнах и КХЛ: «Они совершенно не настроены против России. Но против своего правительства не попрут»

считает, что финские хоккеисты не пойдут против воли своего правительства.

Ранее директор финской Ассоциации игроков выступил против выступления хоккеистов в .

«Финны совершенно не настроены против нашей страны. Тем более они соседи с Россией, находятся в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Не думаю, что в Финляндии хоккеисты сами настроены против России, просто сейчас такой политический вектор.

Я сам был вчера в Финляндии и какого-то негатива не ощутил, все было дружелюбно. Тем более их хоккеисты всегда с удовольствием приезжали к нам в страну и играли в наших клубах.

Но против своего правительства финны не попрут», – сказал бывший игрок сборной России.