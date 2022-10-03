Станислав Яровой о 1-м голе в КХЛ: «Прочитал игроков «Спартака», обокрал их, увидел угол и забил»

прокомментировал победу в матче со (5:1).

Нападающий забил свой первый гол в в этой игре.

– В концовке третьего периода нам нужно было просто потерпеть. В моменте со своим голом я просто прочитал игроков соперника, обокрал их, увидел угол и забил.

– В том моменте ты еще классно убрал шайбу под себя, и потом сразу же резко бросил с кистей. Кистевой бросок – твое основное оружие? Почему в той ситуации решил так поступить?

– По игре у меня все отработано, поэтому я все делаю, исходя из ситуации. С броском у меня тяжеловато идет, потому что в процессе игры ты не так много об этом думаешь и не успеваешь вложиться. Стараюсь отрабатывать этот компонент.

– У «Витязя» третья победа подряд. Какое настроение сейчас в коллективе?

– Настроение отличное, парни готовятся к каждой игре. Сейчас у нас будут выездные матчи. Прошлый выезд был неудачным, но сейчас мы набираем. Настраиваемся только на победу.

– Минское «Динамо» и СКА – непростые соперники. Чего ожидаешь от матчей с ними?

– Сейчас все соперники непростые, все бьются и показывают характер. Нам нужно настроиться, показать свой характер, перетерпеть, реализовать свои моменты и не ошибаться. Все команды бьются, нет тех, кто сильнее или слабее. Кто лучше настроился и проявил характер, тот и выиграл, – сказал 19-летний нападающий .