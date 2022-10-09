Защитник «Айлендерс» Романов оштрафован на 5 тысяч долларов за силовой прием против Трочека
НХЛ оштрафовала Александра Романова на пять тысяч долларов.
Инцидент произошел в начале третьего периода выставочного матча «Айлендерс» против «Рейнджерс» (3:1).
Российский защитник «островитян» применил силовой прием в область головы и шеи против форварда Винсента Трочека.
В этом эпизоде судьи удалили Романова на две минуты за неправильную атаку. За Трочека заступился Джимми Веси, получивший две минуты штрафа за грубость.
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