Защитник «Айлендерс» Романов оштрафован на 5 тысяч долларов за силовой прием против Трочека

Теги выставочные матчи Рейнджерс Айлендерс НХЛ Винсент Трочек Александр Романов Хоккей

НХЛ оштрафовала Александра Романова на пять тысяч долларов.

Инцидент произошел в начале третьего периода выставочного матча «Айлендерс» против «Рейнджерс» (3:1).

Российский защитник «островитян» применил силовой прием в область головы и шеи против форварда Винсента Трочека.

В этом эпизоде судьи удалили Романова на две минуты за неправильную атаку. За Трочека заступился Джимми Веси, получивший две минуты штрафа за грубость.

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