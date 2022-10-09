Защитник «Айлендерс» Романов оштрафован на 5 тысяч долларов за силовой прием против Трочека

оштрафовала на пять тысяч долларов.

Инцидент произошел в начале третьего периода выставочного матча против (3:1).

Российский защитник «островитян» применил силовой прием в область головы и шеи против форварда .

В этом эпизоде судьи удалили Романова на две минуты за неправильную атаку. За Трочека заступился Джимми Веси, получивший две минуты штрафа за грубость.