Андрей Коваленко об отставке Рябыкина: «Нет никакой логики, найден стрелочник. В «Авангарде» если кого и убирать, то генерального менеджера»

считает, что нашел стрелочника, уволив .

– Насколько знаю, не только я, но и многие ветераны российского хоккея не поняли событий, которые развернулись в «Авангарде». Отставка Дмитрия Рябыкина вызвала много вопросов.

Дмитрий – уважаемый человек в нашем хоккейном сообществе, в свое время мне посчастливилось выступать с ним вместе в «Авангарде», клуб выигрывал чемпионат, Кубок европейских чемпионов. Все знают, что Рябыкин – не ведомый, а ведущий, лидер, человек, который всегда скажет правду в глаза. На мой взгляд, у него есть все качества, чтобы стать сильным тренером. Но нужно учитывать, что такие люди нужны в профессиональных коллективах – и отторгаются в непрофессиональных.

Поэтому то, что произошло на прошлой неделе в Омске, не пойдет клубу на пользу.

– Почему?

– Потому что найден стрелочник. А проблема слабого старта «Авангарда» скорее всего не решена.

– В чем, на ваш взгляд, эта проблема?

– Известно, что летняя селекция «Авангарда» прошла мимо главного тренера, это было сказано и в интервью. В такой ситуации нет никакой логики в быстрой отставке Рябыкина. Тут если кого и убирать, то, на мой взгляд, генерального менеджера.

Все видели, что команда входит в сезон неукомплектованной. Но у , видимо, было другое мнение. За него тоже нужно нести ответственность.

Кстати, для меня показательно то, что сразу после ухода Рябыкина «Авангард» сделал первый трансфер в сезоне, укрепил оборону. Получается, ждали, когда сменится тренер, – сказал олимпийский чемпион.