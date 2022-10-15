Рябыкин войдет в тренерский штаб «Металлурга» и дебютирует в матче против «Авангарда»

Дмитрий Рябыкин войдет в тренерский штаб .

46-летний специалист приступит к работе уже завтра, сообщает . Отмечается, что никто из нынешних помощников не покинет команду.

Первым матчем в новом клубе для Рябыкина станет игра против , которая состоится 17 октября. Напомним, 10 октября омский клуб уволил Рябыкина с поста главного тренера.

Под его руководством «ястребы» выиграли лишь 6 из 16 матчей Фонбет чемпионата КХЛ, потерпев 9 поражений в основное время и одно – в серии буллитов.

«Металлург» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции , набрав 26 очков. «Авангард» идет 8-м с 16 баллами.