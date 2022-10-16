НХЛ не нашла доказательств по обвинениям Коула в сексуальных домогательствах к школьнице. Лига считает вопрос закрытым, игрок «Тампы» пропустил 2 матча
НХЛ закрыла вопрос с обвинениями защитника «Тампы» Коула в сексуальных домогательствах.
Ранее в твиттере появилось анонимное сообщение, в котором хоккеист обвинялся в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней школьнице.
«НХЛ завершила расследование анонимных обвинений, выдвинутых в соцсетях против защитника «Тампа-Бэй» Йэна Коула. Не найдено никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения.
Расследование обвинений, которые были сделаны анонимно в сообщении от 7 октября, было проведено службой безопасности лиги.
Расследование включало два отдельных интервью с мистером Коулом, а также интервью с персоналом клуба НХЛ и другими лицами, обладающими потенциально важной информацией.
Кроме того, расследование включало в себя подробный анализ онлайн-ресурсов и соцсетей, общедоступных данных, судебных протоколов и материалов проверок правоохранительных органов.
Также предпринимались попытки связаться с анонимным источником сообщения в соцсети, но эти усилия не увенчались успехом.
На основании вышеизложенного НХЛ считает этот вопрос закрытым», – говорится в сообщении лиги.
Ранее игрок «Лайтнинг» был отстранен на время расследования и пропустил 2 матча на старте сезона.
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