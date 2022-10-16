НХЛ не нашла доказательств по обвинениям Коула в сексуальных домогательствах к школьнице. Лига считает вопрос закрытым, игрок «Тампы» пропустил 2 матча

НХЛ закрыла вопрос с обвинениями защитника Коула в сексуальных домогательствах.

Ранее в твиттере появилось анонимное сообщение, в котором хоккеист обвинялся в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней школьнице.

«НХЛ завершила расследование анонимных обвинений, выдвинутых в соцсетях против защитника «Тампа-Бэй» . Не найдено никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения.

Расследование обвинений, которые были сделаны анонимно в сообщении от 7 октября, было проведено службой безопасности лиги.

Расследование включало два отдельных интервью с мистером Коулом, а также интервью с персоналом клуба НХЛ и другими лицами, обладающими потенциально важной информацией.

Кроме того, расследование включало в себя подробный анализ онлайн-ресурсов и соцсетей, общедоступных данных, судебных протоколов и материалов проверок правоохранительных органов.

Также предпринимались попытки связаться с анонимным источником сообщения в соцсети, но эти усилия не увенчались успехом.

На основании вышеизложенного считает этот вопрос закрытым», – говорится в сообщении лиги.

Ранее игрок «Лайтнинг» был отстранен на время расследования и пропустил 2 матча на старте сезона.