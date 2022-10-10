Защитник «Тампы» Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. НХЛ следит за ситуацией

Теги происшествия Тампа-Бэй НХЛ Йэн Коул девушки и спорт Хоккей

Йэн Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней школьнице.

Ранее соответствующее анонимное сообщение касательно защитника «Тампы» появилось в твиттере.

«Обвинения, предъявленные мне сегодня в анонимном твите, я воспринимаю очень серьезно. Я категорически отрицаю эти обвинения и буду всячески сотрудничать с НХЛ, «Тампой», с их официальными лицами и юридическими отделами в предстоящем расследовании.

Я намерен очистить свое имя и доказать НХЛ и «Тампе» необоснованность этих обвинений. До результатов проведенного лигой расследования от дальнейших комментариев воздержусь», – сказал Коул.

НХЛ и «Тампа» заявили, что будут следить за ситуацией. Также клуб отстранил 33-летнего игрока.

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