«Тампа» подписала защитника Коула на год и 3 млн долларов (Фрэнк Серавалли)

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«Тампа» подписала защитника Йэна Коула на год и 3 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер DailyFaceoff Фрэнк Серавалли. 

В минувшем сезоне 33-летний игрок выступал за «Каролину» и набрал 19 (2+17) очков в 72 матчах при полезности «+15», 83 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:09. 

В его активе 110 силовых приемов (5-е место в команде) и 104 блока (2-е после Джейккоба Слэвина). 

В 14 матчах плей-офф добавил 2 (1+1) очка. 

Коул – 2-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2016, 2017 годы). 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 2,9 миллиона долларов.

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