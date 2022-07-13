«Тампа» подписала защитника Коула на год и 3 млн долларов (Фрэнк Серавалли)

подписала защитника на год и 3 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер DailyFaceoff Фрэнк Серавалли.

В минувшем сезоне 33-летний игрок выступал за «Каролину» и набрал 19 (2+17) очков в 72 матчах при полезности «+15», 83 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:09.

В его активе 110 силовых приемов (5-е место в команде) и 104 блока (2-е после Джейккоба Слэвина).

В 14 матчах плей-офф добавил 2 (1+1) очка.

Коул – 2-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2016, 2017 годы).

Его зарплата по прошлому контракту составляла 2,9 миллиона долларов.