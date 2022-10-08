Рябыкин о победе над «Металлургом»: «Выстояли в меньшинстве, голы забили. По результату – лучшая игра в сезоне»

подвел итоги матча против «Металлурга» (5:1).

«Сегодня мне очень понравилась игра в начале и третьем периоде. Чуть просели во втором, но вернулись в игру и здорово сыграли. Уже по ходу периода смогли забрать игру в свои руки. Просто просили ребят сыграть умно и проще в своей зоне. Понимали, что «Магнитка» пойдет отыгрываться, а у нас будут шансы на контратаки.

Хочется отметить неравные составы – выстояли в меньшинстве, голы забили. По результату – лучшая игра в сезоне, но всегда хочется лучшего, поэтому работаем.

Уже завтра игра, поэтому будем продолжать играть в свой хоккей – активно, не давая сопернику времени. Надеюсь, ребята успеют до завтра восстановиться. Почему Семен Чистяков пропустил игру? Чуть-чуть приболел», – сказал главный тренер «Авангарда».

Гол «Металлурга» в ворота «Авангарда» был засчитан ошибочно: «Специалист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств»