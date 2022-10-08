Илья Воробьев: «Авангард» был побыстрее, помощнее. Сказалось, что у нас не было паузы»

высказался после матча против (1:5).

«Авангард» сегодня был побыстрее, помощнее. Сказалось, что у нас не было паузы. У нас не сработало большинство.

А дальше «Авангард» сыграл в свою игру – когда они ведут в одну, в две шайбы, команда здорово действует на контратаках и ждет момента, мы это знали и по прошлому сезону, и по плей-офф. Была бы другая игра, если бы первыми забили.

Почему не было Голдобина? У нас появилась небольшая ротация, потому что Джош [Керри] выздоровел», – сказал главный тренер .