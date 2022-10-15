Воробьев о 2:1 с «Торпедо»: «Долго не могли пробить прекрасно игравшего вратаря. Проявили характер, выжали, бились до конца и победили»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Магнитогорская команда одержала победу со счетом 2:1 в матче регулярного сезона Фонбет КХЛ.

«Тяжелая игра. Долго не могли забить, пробить прекрасно игравшего вратаря соперника. Проявили характер, выжали, бились до конца и победили.

Сегодня играл ? Я говорил с тренером вратарей, приняли такое решение. У нас есть план, Клемен смотрит, как ребята двигаются, какие кондиции. В большей степени решает тренер вратарей, но где-то я могу перебить.

Почему сегодня было много неточных пасов? Потому что команда соперника играет очень активно. Возвращение Григория Дронова? Он сегодня утром катался, в неплохой форме. Неделю пропустил – поэтому какое-то время ему надо. В том числе, чтобы решить и бумажные вопросы», – сказал Воробьев.