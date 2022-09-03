Воробьев о 5:4 с «Торпедо»: «Занимательное зрелище для болельщиков. «Металлургу» было важно «отмазаться» после поражения от ЦСКА»

Теги Металлург Мг Торпедо Илья Воробьев КХЛ Джош Керри Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча с «Торпедо» (5:4).

– Занимательное, интересное зрелище для болельщиков сегодня получилось. Собственно, это и ожидалось от обеих команд.

Изменения по сравнению с предыдущим матчем сделал для того, чтобы «отмазаться». На самом деле появился только Керри, отбывший дисквалификацию. Сегодня было важно «отмазаться» после поражения от ЦСКА.

Два матча – две замены вратарей. Это, конечно же, не плановые замены.

– Вы много шайб пропускаете из-за ошибок при выходе из зоны из-под прессинга.

– Сезон еще свеженький. Будем работать в этом направлении. В прошлом сезоне мы здорово выходили из-под давления, добьемся этого и в текущем, – сказал Воробьев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные