Данила Юров: «Командная цель – взять Кубок Гагарина. «Металлург» будет стараться идти к ней»

прокомментировал победу в матче с (5:4).

– Как готовились к сезону. На что делали акцент?

– Предсезонку провел полностью в «Магнитке». Тренировался на льду и в зале. Был упор на то, чтобы добавить сил и выносливости. Об этом я разговаривал с Ильей Петровичем [Воробьевым] по окончанию того сезона.

– Какие выводы сделали после матча с ЦСКА и насколько были злые после поражения?

– Разобрали игру. Поняли, в чем, где совершили ошибки. И [в матче с «Торпедо»] выполнили то, что просил от нас тренерский штаб.

Считаю, что показали характер. Конечно, была злость. Был соответствующий настрой на игру. Не сдались при 1:3 и вытащили игру, опять же, на характере.

– В первой игре вы выходили в третьем звене с Чибисовым и Фисенко. В этой – в первой тройке с Чибисовым и Керри. Какие впечатления, с кем, на ваш взгляд, больше химии?

– Да разницы нет. Команда у нас дружная. Все друг с другом общаются, подсказывают. Поэтому мне без разницы, где и сколько играть. Главное – это быть полезным команде.

– Какие ожидания от сезона?

– Конечно, есть командная цель – взять Кубок. Поэтому будем стараться идти к ней. Чтобы по итогам сезона привезти в Магнитогорск, – сказал нападающий .