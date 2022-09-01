Воробьев о том, почему отправил Голдобина в запас по ходу матча с ЦСКА: «Классно играл, наверное»

ответил, почему отправил в запас Николая Голдобина по ходу игры с (2:6).

Нападающий «Металлурга» не выходил на лед в третьем периоде матча. Его итоговое игровое время составило 9 минут и 29 секунд. Меньше у магнитогорцев сыграл только 19-летний Никита Гребенкин – 8:50.

– Почему вы с игры сняли ?

– Классно играл, наверное. Обычно не снимают, когда ты играешь хорошо.

– Почему в воротах начал ?

– Было много нюансов. У Василия даже в контракте есть некоторые пункты.

И мы все‑таки думали, что он сегодня сыграет хорошо. По форме он выглядел довольно‑таки неплохо, – сказал главный тренер .