Воробьев о поражении от «Северстали»: «Металлург» проиграл игру из-за глупых удалений. Нельзя удаляться»

назвал причину поражения от «Северстали» со счетом 3:4 в овертайме.

вел со счетом 3:0 после двух периодов.

– Первое, что я сказал: нельзя удаляться. Мы нахватали удалений, проиграли игру из-за своих глупых удалений.

– Непривычно было видеть изменения в сочетаниях звеньев. В чём была идея поставить Николая Голдобина к Джошу Керри и Андрею Чибисову, а Данилу Юрова – к канадцам.

– Юрова к канадцам – потому что он парень ответственный, чтобы помог им сыграть в обороне, поэтому Голдобин пошел в то звено.

– Есть ощущение, что плохую службу сослужили быстрые три шайбы? Слишком уж легко все складывалось на старте второго периода и это где-то команду расконцентрировало.

– Тут в большей степени сыграли удаления, если четыре подряд привозишь. Говорили, что у 50% большинства, что нельзя удаляться. Непонятные удаления совершенно.

– Контраст был достаточно серьезный, насколько солидно и хладнокровно действовали оборонительные построения в первые 40 минут и потом, когда соперник начал по-хорошему наглеть, менять вратаря, появилась у некоторых оборонявшихся робость в действиях.

– Возможно.

– Объясните, почему не взяли тайм-аут, когда победа начала уходить?

– Удаления пошли. Тайм-аут не тайм-аут, что там, если удаления. По игре все нормально было.

– Насколько сложно играть, когда соперник меняет вратаря? Есть такой соблазн, бросить по пустым?

– Чтобы бросить, надо сначала отобрать. Мы не отбирали.

– Вопрос по вратарю: после матча с «Торпедо» лично я думал, что будет начинать , почему выбрали Эдварда Паскуале?

– Василий сегодня не готов играть.

– Из тех, кто сегодня не играл: какое у них состояние, кто ближе к возвращению в основу?

– , наверное, ближе всех. Архи Неколенко еще долго восстанавливаться будет, – сказал главный тренер магнитогорской команды.

«Северсталь» обыграла «Металлург» (4:3 ОТ) на выезде, отыгравшись с 0:3 в 3-м периоде и забив 3 гола без вратаря