Заварухин о потасовке Кормье с Евсеевым: «Без драк нет хоккея, это мужская игра. Он постоял за команду»
Николай Заварухин высказался о драке Патриса Кормье с Никитой Евсеевым.
Хоккеисты подрались в матче Фонбет чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» (2:1 Б).
«Не теряем темп с большим количеством травм? Это эмоции ребят, они хотят заслужить место в основе. Здорово, что у нас есть такое подкрепление. Надеюсь, они будут прогрессировать.
Выход Маттссона на буллиты? Бобков был в Казани. Возможно, их тренер вратарей подсказал бы игрокам, куда ему бросать.
Насколько оправдана драка со стороны Кормье? Хоккей – мужская игра, без драк нет хоккея. Он постоял за себя, за команду, и игра в тот момент немного перевернулась.
Неучев бил первый буллит? На него возлагаются надежды, из-за этого дали пробить первым», – сказал главный тренер «Автомобилиста».
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