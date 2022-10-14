Заварухин о потасовке Кормье с Евсеевым: «Без драк нет хоккея, это мужская игра. Он постоял за команду»

Теги Ак Барс Автомобилист драки Николай Заварухин КХЛ Патрис Кормье Юхан Маттссон Чемпионат.com Виктор Неучев Никита Евсеев Хоккей

Николай Заварухин высказался о драке Патриса Кормье с Никитой Евсеевым.

Хоккеисты подрались в матче Фонбет чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» (2:1 Б).

«Не теряем темп с большим количеством травм? Это эмоции ребят, они хотят заслужить место в основе. Здорово, что у нас есть такое подкрепление. Надеюсь, они будут прогрессировать.

Выход Маттссона на буллиты? Бобков был в Казани. Возможно, их тренер вратарей подсказал бы игрокам, куда ему бросать.

Насколько оправдана драка со стороны Кормье? Хоккей – мужская игра, без драк нет хоккея. Он постоял за себя, за команду, и игра в тот момент немного перевернулась.

Неучев бил первый буллит? На него возлагаются надежды, из-за этого дали пробить первым», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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