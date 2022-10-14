Заварухин о потасовке Кормье с Евсеевым: «Без драк нет хоккея, это мужская игра. Он постоял за команду»

высказался о драке с Никитой Евсеевым.

Хоккеисты подрались в матче Фонбет чемпионата между «Автомобилистом» и (2:1 Б).

«Не теряем темп с большим количеством травм? Это эмоции ребят, они хотят заслужить место в основе. Здорово, что у нас есть такое подкрепление. Надеюсь, они будут прогрессировать.

Выход Маттссона на буллиты? Бобков был в Казани. Возможно, их тренер вратарей подсказал бы игрокам, куда ему бросать.

Насколько оправдана драка со стороны Кормье? Хоккей – мужская игра, без драк нет хоккея. Он постоял за себя, за команду, и игра в тот момент немного перевернулась.

Неучев бил первый буллит? На него возлагаются надежды, из-за этого дали пробить первым», – сказал главный тренер .