Самсонов о дебюте за «Торонто»: «Невероятно, очень понравилось играть здесь. Мы выиграли важный матч»
Илья Самсонов поделился впечатлениями от дебюта за «Торонто» в матче с «Вашингтоном» (3:2).
Вратарь «Лифс» провел первый официальный матч в НХЛ за новую команду, сыграв против своего бывшего клуба. Он отразил 24 броска игроков «Кэпиталс» из 26.
«В первом периоде было много эмоций. Первая игра за «Лифс» для меня – и против моей бывшей команды, но я получал удовольствие.
Сейчас мы улыбаемся. Мы выиграли важный для нас матч. Все хорошо.
Это было невероятно, фанаты были такими громкими. Невероятно. Мне очень понравилось играть здесь», – сказал вратарь «Торонто».
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