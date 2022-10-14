Самсонов о дебюте за «Торонто»: «Невероятно, очень понравилось играть здесь. Мы выиграли важный матч»

поделился впечатлениями от дебюта за «Торонто» в матче с (3:2).

Вратарь «Лифс» провел первый официальный матч в за новую команду, сыграв против своего бывшего клуба. Он отразил 24 броска игроков «Кэпиталс» из 26.

«В первом периоде было много эмоций. Первая игра за «Лифс» для меня – и против моей бывшей команды, но я получал удовольствие.

Сейчас мы улыбаемся. Мы выиграли важный для нас матч. Все хорошо.

Это было невероятно, фанаты были такими громкими. Невероятно. Мне очень понравилось играть здесь», – сказал вратарь .