Леонид Вайсфельд: «Не вижу на рынке свободных людей, способных кардинально изменить ситуацию в «Авангарде»

высказался об увольнении с поста главного тренера .

– Поможет ли «Авангарду» в нынешней ситуации отставка Рябыкина?

– Все, что я думаю и думают другие эксперты, не играет никакой роли. Единственное, что тут важно, – что сейчас думает Крылов.

Мы же не знаем, какие у него соображения. Можно говорить что угодно, но единственный человек, способный ответить на этот вопрос, – сам Крылов.

Мы же можем только фантазировать. Например, так: Кравец будет исполняющим обязанности, а Волков параллельно будет искать кандидатуру.

А если «Авангард» начнет какую‑то сумасшедшую серию побед, то, возможно, Кравеца оставят главным.

Потому что сейчас на рынке лично я не вижу свободных людей, способных кардинально изменить ситуацию в «Авангарде». И еще раз: это вижу я, со стороны, но что видят в «Авангарде» – это могут сказать только они.

– Согласны, что Рыбякин не справился?

– Если судить по результатам, очевидно, что да. Даже не нужно семи пядей во лбу, чтобы увидеть результат.

Он неудовлетворительный, и обычно виновником этого выставляют тренера. Но надо быть внутри команды, чтобы понимать причину.

Если в «Авангарде» видят, что тренер не может выправить ситуацию, то отправить его в отставку – единственный логичный вывод. Но так ли это? Давайте дождемся ответов Волкова и Крылова, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

Первая отставка сезона в КХЛ! Рябыкину не простили провальный старт «Авангарда»