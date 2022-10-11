Шевченко о выборе тренера «Авангарда» в межсезонье: «Разина из топ-3 вычеркнули первым. Волков настаивал на Скабелке, Крылов сказал: «Нет, Рябыкин»

рассказал о том, Рябыкин возглавил с подачи Крылова.

стал преемником Боба Хартли в межсезонье. Вчера специалист был уволен со своего поста.

«Босс «Авангарда» был неправ изначально. Здесь нет никакого достоинства, чтобы признать свою ошибку. О том, что он ее делает, было известно заранее.

Не секрет, что было три тренера, топ-3, которые могли возглавить «Авангард». Там был Разин, его вычеркнули первым, а в финал вышли Скабелка и Рябыкин.

Волков настаивал на Скабелке, Крылов сказал: «Нет, Рябыкин», – рассказал журналист «Спорт-Экспресса».