Шевченко о выборе тренера «Авангарда» в межсезонье: «Разина из топ-3 вычеркнули первым. Волков настаивал на Скабелке, Крылов сказал: «Нет, Рябыкин»
Алексей Шевченко рассказал о том, Рябыкин возглавил «Авангард» с подачи Крылова.
Дмитрий Рябыкин стал преемником Боба Хартли в межсезонье. Вчера специалист был уволен со своего поста.
«Босс «Авангарда» Александр Крылов был неправ изначально. Здесь нет никакого достоинства, чтобы признать свою ошибку. О том, что он ее делает, было известно заранее.
Не секрет, что было три тренера, топ-3, которые могли возглавить «Авангард». Там был Разин, его вычеркнули первым, а в финал вышли Скабелка и Рябыкин.
Волков настаивал на Скабелке, Крылов сказал: «Нет, Рябыкин», – рассказал журналист «Спорт-Экспресса».
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