Зислис об «Авангарде»: «Крылов встречался с Рябыкиным и сделал ему какие-то предложения. Тот взял время подумать»

рассказал о встрече Александра Крылова с Дмитрием Рябыкиным.

«Забавно было наблюдать за пикировкой генерального менеджера «Авангарда» и бывшего главного тренера . У меня даже сложилось впечатление, что главный босс клуба отправился в космическую экспедицию на Марс и вернется оттуда лет через десять. Это, разумеется, не так.

Понятно, что новые арена и академия отнимают много сил, но от дел основной команды он не отходил. По моей информации, Крылов на этой неделе встречался с Рябыкиным и, говорят, донес до него очевидные вещи. В частности, привел аргументы, которые заставили его согласовать решение Волкова по смене главного тренера. Рябыкин вроде бы со всем согласился.

Более того, Крылов даже сделал ему какие-то предложения, и тот взял время подумать. Интересно, что это может быть. А вообще, Дмитрию надо держать себя в руках, тем более все 30 миллионов рублей, которые полагались тренеру по контракту, выплатят», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

Дмитрий Рябыкин: «Со мной ни одного подписания не согласовали в «Авангарде». Я Волкову высказывал мнение, поэтому, может, и уволили»

Волков об увольнении Рябыкина: «Инициатива и ответственность – на мне. Роль Крылова, принимающего финальные решения, актуальна»