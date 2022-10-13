10870 зрителей посетили матч «Авангард» – «Амур» на «G-Drive Арене». Ее вместимость – 12000 болельщиков, аншлага не было на всех четырех играх
Стало известно, сколько человек посетили четвертый матч «Авангарда» на новой арене в Омске.
На игре с «Амуром» был 10 870 зрителей. Вместимость «G-Drive Арены» – 12 000 болельщиков.
Напомним, первую игру на новом стадионе – с «Сибирью» – посетили 11 767 зрителей, на второй – с «Металлургом» – был 10 231 зритель, на третьей – с «Куньлунем» – 10 401.
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