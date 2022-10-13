10870 зрителей посетили матч «Авангард» – «Амур» на «G-Drive Арене». Ее вместимость – 12000 болельщиков, аншлага не было на всех четырех играх

Стало известно, сколько человек посетили четвертый матч на новой арене в Омске.

На игре с был 10 870 зрителей. Вместимость – 12 000 болельщиков.

Напомним, первую игру на новом стадионе – с «Сибирью» – посетили 11 767 зрителей, на второй – с «Металлургом» – был 10 231 зритель, на третьей – с «Куньлунем» – 10 401.