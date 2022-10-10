Волков об увольнении Рябыкина: «Инициатива и ответственность – на мне. Роль Крылова, принимающего финальные решения, актуальна»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Алексей Волков КХЛ Чемпионат.com Александр Крылов Хоккей

Алексей Волков рассказал о том, как принималось решение уволить Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера «Авангарда».

– Это было ваше решение или Александр Крылов участвовал в этом процессе?

– Мы с Александром Крыловым за все три года нашей совместной работы пришли к четкой схеме взаимодействия: у меня есть полномочия в принятии решений относительно главной команды, разумеется, с согласованием определяющих шагов.

Инициатива и ответственность за все эти решения лежит на мне как на генеральном менеджере.

В последнее время Александр Владимирович был сосредоточен на запуске новой арены и развитии детского хоккея. Очевидно, что времени на глубокое вовлечение в спортивные процессы у него было не так много.

Тем не менее его роль как человека, который принимает финальные согласующие решения, была по-прежнему актуальна», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».

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