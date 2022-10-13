Кравец про 4:1 с «Амуром»: «Ребята установку выполнили. Договорились с Ткачевым, чтобы он при любой потере хорошо отрабатывал назад»  

прокомментировал победу «Авангарда» над (4:1).

– Сегодня очень важная игра, потому что прошлую проиграли с крупным счетом у себя дома. Попросил ребят проанализировать. Хорошая команда всегда анализирует происходящее с ней. С новыми эмоциями, с новыми силами вышли.

Ребята установку выполнили. Хорошо сыграли первый и третий периоды. Во втором были огрехи в обороне. Наверное, это связано с тем, что наши защитники впервые на краях так поджимали крайних нападающих соперника.

– Не думали ли о том, чтобы избавиться от приставки исполняющего обязанности?

– Зачем об этом думать. У всех тренеров такая работа. Счастлив, что в такой команде мне дали этот шанс. Надо работать, стремиться к победам, доказывать нашу состоятельность как тренеров и как команды в целом.

– Как воздействовали на Ткачева?

– Я в принципе вообще с каждым игроком поговорил практически. С некоторыми и не нужно было разговаривать, потому что меня полностью устраивало, как ребята играют. С Володей мы разговаривали. Я понимаю, какого плана этот игрок.

Какие-то силовые приемы сумасшедшие, биться – это не его. У него есть сильные коньки – то, что вы сегодня увидели. Это хорошая скорость, владение шайбой, хорошие передачи, завершение.

Мы с ним договорились как партнеры, как друзья, как мужчины, можно сказать, что я ему доверяю, он играет, выполняет, но при любой потере мне главное, чтобы он хорошо отрабатывал назад, – сказал исполняющий обязанности главного тренера .