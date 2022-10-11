Дмитрий Рябыкин: «Со мной ни одного подписания не согласовали в «Авангарде». Я Волкову высказывал мнение, поэтому, может, и уволили»

дал комментарий после увольнения с поста главного тренера .

– Эксперты считают, что «Авангард» в этом сезоне валился из-за пробелов в селекции. Тех же защитников не хватало.

– Я ему (Алексею Волкову – генеральному менеджеру – прим. Sports.ru) с начала предсезонки свое мнение высказывал. Поэтому, может быть, меня и уволили.

– Прямо говорили о недочетах.

– Конечно.

– А о чем конкретно говорили? Каких игроков подписать?

– Ответ всегда был единственным: «Сейчас рынок пустой, никого нет. Надо играть с теми, кто есть». Ну, хорошо.

Но это же не моя работа – хоккеистов искать, да? Со мной никто не согласовывал ни одного подписания.

– Было ли вам предложение остаться в штабе «Авангарда» в другой роли?

– Нет. Ничего такого.

– Эта рекордная 12-матчевая выездная серия подкосила команду?

– Вы сами понимаете, что тяжело 12 матчей проводить на выезде. Потому что команда по большому счету не тренируется вообще.

Переезды, матчи через день – у нас не было возможности тренироваться. И все равно у хоккеистов вылетает из головы то, что мы им вкладывали на предсезонке.

Если посмотреть по началу сезона, то мы играли хорошо. Да, не было результата. Но даже с «Витязем», с Питером, с Минском у нас были хорошие игры по системе и по накалу.

А потом именно из-за нехватки тренировок все требования и детали вылетают из головы. И ты ничего с этим не можешь сделать.

Потому что ты не тренируешься, не можешь что-то отработать. Главное — это восстановить ребят с этими переездами, – сказал Рябыкин.

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