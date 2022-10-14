Вудкрофт про 2:3 со «Спартаком»: «Казалось бы, сделали все для победы. Но шайба не идет в ворота»

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Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3 ОТ).

«Разочарован, что мы не смогли добыть победу. Мы создали много моментов, контролировали игру, но что-то не получилось снова. Нам не хватает реализации голевых моментов, шайба просто не идет в ворота. Хотя, казалось бы, сделали все для победы.

Проблема не в системе, а в том, что не удается переломить ситуацию. Будем искать позитив, отталкиваться от него. Надо готовиться к следующей игре на выезде», – сказал Крэйг Вудкрофт.

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